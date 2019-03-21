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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

JPMorgan: криптовалютный рынок нуждается в банках

 

Традиционные финансовые учреждения нужно воспринимать не как конкурентов криптовалютного рынка, а как его партнеров. Такое мнение выразил директор по e-commerce решениям американского финансового холдинга JPMorgan Chase Рон Карпович в интервью CNBC.

По его словам, криптовалютные компании, пусть даже и негласно, будут вынуждены пользоваться услугами банков для перемещения средств.

«Говоря о марже и возможностях, нужно понимать, что платежи никогда не растут с прибылью - никто не хочет платить за платеж. Это одна из самых сложных частей данного процесса: у вас ограниченные ресурсы в способности продавать, поэтому вам нужны высокоэффективные и крупные игроки», - заявил Рон Карпович.

При этом главным предназначением технологии блокчейн он назвал улучшение платежной инфраструктуры.

«Мы рассматриваем технологию, в первую очередь, как средство для ускорения и удешевления транзакций. Это согласуется с инициативами JPMorgan Chase в области блокчейн-пространства, где банк является крупным игроком», - сказал Карпович, напомнив про частную DLT-платформу банка Quorum и построенную на ее основе Interbank Information Network.


JPMorgan: криптовалютный рынок нуждается в банках

 
По материалам: forklog.com
 

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