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Остатки средств на корсчетах банков 21.03.19
14:05 21.03.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|19 марта
|55810.3
|20 марта
|58920.8
|21 марта
|53966.0
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 21 марта – 27,167879 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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