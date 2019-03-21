19 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $10,6 млн до $265,6 млн

Во вторник, 19 марта, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 10,6 млн долларов по сравнению с 18 марта до 265,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 15,5 млн долларов по сравнению с 18 марта до 292,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 8,1% до 11,477 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после повышения в понедельник на 9 коп. во вторник укрепился на 6 коп. до 27,19 UAH/USD.