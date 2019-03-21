Финансовые новости
- |
- 21.03.19
- |
- 16:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ купил на межбанке $15 млн и продал $109,5 млн 11-15 марта
10:25 21.03.2019 |
Национальный банк в период с 11 по 15 марта купил на межбанке 15 млн долларов и продал 109,5 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
НБУ продал 78,5 млн долларов путем использования механизма Matching, 31 млн долларов было продано по интервенции по единому курсу.
Также НБУ купил 15 млн долларов по запросу цены.
С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 761,6 млн долларов, а продал 166,83 млн долларов.
Используя Matching, НБУ с начала года купил 372,5 млн долларов, продал - 108,5 млн долларов.
58,33 млн долларов было продано по интервенции по единому курсу, а куплено - 374,1 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал - 1 801,82 млн долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый контракт — новый Коболев. Почему «Нафтогаз» уже не будет прежним
|Осторожно, фейк: МВФ не отменял транш в 500 млн для Украины
|Готовность к обострению. Зачем «гибридам» на Донбассе секретная российская «Тирада»
|Появления покупателей и продавцов на межбанковских торгах 20 марта были стихийными
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|JPMorgan: криптовалютный рынок нуждается в банках
|Валовое поглощение офисов в Киеве в 2018г сократилось на 6,5% - CBRE
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 20.03.19
|Остатки средств на корсчетах банков 21.03.19
|НБУ продал 20 марта банкам депозитные сертификаты на 7,3 млрд гривен
|Справочный курс гривни снижен на 10,39 коп. до 27,2703 грн
Это интересно
|За год средняя мощность DDoS-атак упала на 85%
|Vivo X27 Pro: смартфон с огромным дисплеем и четырьмя камерами
|Дисней закрыл сделку по покупке 21th Century Fox
|Камера-перископ и экран Super AMOLED: представлен смартфон Vivo X27
|Электроминивэн Mercedes-Benz EQV проедет без подзарядки 400 километров
|Топ-10 самых счастливых стран мира
|«Доступный» среднемоторный Aston Martin появится в 2022 году