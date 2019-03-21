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Дионисий Галикарнасский
Золото 21 марта подорожало до максимума с конца февраля на заявлениях ФРС
08:54 21.03.2019 |
Стоимость золота уверенно растет в четверг после того, как заявления Федеральной резервной системы (ФРС) США привели к резкому снижению курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.46 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 16,45 доллара, или на 1,26%, до 1318,15 доллара за тройскую унцию. Это самый высокий показатель с 27 февраля. Цена майского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,66%, до 15,57 доллара за унцию.
Ключевым фактором для мировых инвесторов в четверг остаются заявления Федрезерва по итогам прошедшего двухдневного заседания. В среду регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых и объявил, что большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС США по итогам мартовского заседания не прогнозирует повышение ставки в текущем году, хотя в декабре предполагалось, что в 2019 году повышений будет два. В следующем году ожидается только одно повышение.
На фоне данного заявления индекс доллара упал в среду на 0,5% - до минимальной отметки с 28 февраля, что благоприятно отразилось на стоимости золота. "Заявление Федрезерва было мягким, что совпало с ожиданиями рынка", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика ThinkMarkets UK Наима Аслама (Naeem Aslam).
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