Доллар 21 марта дешевеет к евро и иене на итогах заседания ФРС США

Курс доллара снижается в четверг к евро и иене на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, при этом индекс доллара восстанавливается после достижения минимума с конца февраля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.15 EET курс евро к доллару рос до 1,1423 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1411 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 110,55 иены за доллар со 110,68 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,14%, до 95,89 пункта. При этом в среду после решения ФРС показатель упал до 95,75 пункта, что является минимальной отметкой с 28 февраля.

Федрезерв по итогам заседания 19-20 марта сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, как и ожидалось. При этом большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС по итогам мартовского заседания не прогнозирует повышение базовой процентной ставки в 2019 году, а в 2020 году ожидается только одно повышение. Кроме того, регулятор принял решение замедлить сокращение активов на своем балансе в мае и прекратить его полностью в сентябре. Смягчение монетарной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.

Валютный стратег в Westpac Ричард Франулович (Richard Franulovich) сказал агентству Рейтер, что рынки в целом были готовы к благоприятному результату заседания ФРС, и регулятор оправдал ожидания. По оценкам эксперта, заявление Федрезерва в целом совпало с "самыми мягкими из ожиданий".