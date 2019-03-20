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Лизинговые компании увеличили финансирование бизнеса в 1,6 раза
В течение 2018 года объем нового бизнеса (стоимость профинансированных объектов лизинга) составил 14,95 млрд грн, что на 61% превышает объемы 2017 года.
Согласно данным Ассоциации «Украинское объединение лизингодателей» лидерами по объемам нового бизнеса в 2018 году стали компании: «ОТП - Лизинг» (7,267 млрд грн); «УЛФ-Финанс» (2,594 млрд грн); «Порше Лизинг Украина» (1,3 млрд грн).
В 2018 году самые высокие темпы роста нового бизнеса в сравнении с прошлым годом продемонстрировали компании: «Илта» (+169%); «ОТП -Лизинг» (+83%); «УЛФ - Финанс» и «ВФС Украина» (+76%).
По состоянию на 1 марта общий объем портфеля лизинговых компаний - членов Ассоциации «Украинское объединение лизингодателей» (объединяет более 70% рынка) составляет 15,545 млрд грн.
Лидерами по приросту лизингового портфеля в 2018 году стали компании: Адванс - лизинг (+ 152%); Кредобанк (+110%); ВФС Украина (+71%).
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