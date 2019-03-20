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Справочный курса гривни снижен на 1,00 коп. до 27,1664 грн
12:50 20.03.2019 |
Национальный банк понизил справочный курса гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 1,00 коп. до 27,1664 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 2,79 коп. до 27,1564 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
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