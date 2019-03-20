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Курсы валют по карточным операциям на 20.03.19
11:30 20.03.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 20 марта 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.1000
|27.4725
|30.5500
|31.1527
|3.9000
|4.2500
|ОТП Банк
|27.2000
|27.4000
|30.8000
|31.0000
|Укрсоцбанк
|27.1500
|27.4000
|30.7500
|31.2500
|Ощадбанк
|27.0000
|27.4500
|30.1500
|31.2000
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|27.2000
|27.5000
|30.8500
|31.2700
|Укрэксимбанк
|27.0000
|27.4000
|30.3000
|31.2300
|Райффайзен Банк Аваль
|27.0270
|27.5000
|30.7692
|31.2000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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