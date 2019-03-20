18 марта объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $20,7 млн до $255 млн

В понедельник, 18 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 20,7 млн долларов по сравнению с 15 марта до 255 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 42,2 млн долларов по сравнению с 15 марта до 276,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 8,1% до 11,477 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 16 коп. в понедельник дополнительно укрепился на 9 коп. до 27,13 UAH/USD.