Финансовые новости
- |
- 20.03.19
- |
- 13:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
18 марта объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $20,7 млн до $255 млн
10:00 20.03.2019 |
В понедельник, 18 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 20,7 млн долларов по сравнению с 15 марта до 255 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 42,2 млн долларов по сравнению с 15 марта до 276,7 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 8,1% до 11,477 млрд долларов по сравнению с январем.
Курс доллара на межбанке после роста в пятницу на 16 коп. в понедельник дополнительно укрепился на 9 коп. до 27,13 UAH/USD.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин в среду продлит контракт с правлением «Нафтогаза» на год – Гройсман
|Андрей Коболев: Надеюсь, что у нового оператора ГТС будет контракт с «Газпромом»
|Спрос на валюту 19 марта не увеличивался. Главная причина ее подорожания - это массовое сокращение валютных продаж
|Великолепная восьмерка. Зачем Тимошенко так много технических кандидатов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курса гривни снижен на 1,00 коп. до 27,1664 грн
|Биржи АТР, кроме Японии, 20 марта закрылись снижением перед итогами заседания ФРС
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 20.03.19
|Курсы валют по карточным операциям на 20.03.19
|Остатки средств на корсчетах банков 20.03.19
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 19.03.19
Это интересно
|Топ-10 самых дорогих городов для жизни в 2019 году
|Hyundai показал, какой будет новая Sonata
|Впервые в истории беспилотник Airbus доставил груз с берега на корабль в порту Сингапура
|IBM: квантовые вычисления представляют угрозу для блокчейна и криптовалют
|Полностью беспроводные наушники-вкладыши Xiaomi Redmi AirDots стоят $15
|Новый гиперкар Aston Martin оснастят меняющим форму антикрылом
|JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры