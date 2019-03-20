Стоимость золота перешла к снижению перед итогами заседания ФРС

Стоимость золота снижается в среду утром в ожидании сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.48 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,45 доллара, или на 0,11%, до 1305,05 доллара за тройскую унцию. По итогам вторника золото подорожало на 0,34%. Цена майского фьючерса на серебро опускается сейчас на 0,22%, до 15,338 доллара за унцию.

Мировые инвесторы продолжают ждать заявления ФРС США по итогам двухдневного заседания, которые будут обнародованы позднее в среду. Трейдеры рассчитывают, что регулятор откажется от повышения базовой ставки в текущем году. Это может оказать давление на доллар и поддержать стоимость золота.

Исполнительный вице-президент Gold Mining Inc Джефф Райт (Jeff Wright), слова которого приводит агентство Market Watch, ожидает "мягкого" заявления от ФРС, которое подтвердит предположения о том, что регулятор не будет изменять свою монетарную политику и во второй половине 2019 года. "Золото выигрывает от такой позиции", - отметил эксперт.

При этом текущий курс доллара относительно ряда мировых валют поддерживает коррекционные настроения инвесторов на рынке драгоценных металлов. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,1%, до 96,47 пункта.