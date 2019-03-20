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Доллар 20 марта дорожает к большинству валют на возвращении торговой неопределенности
07:56 20.03.2019 |
Курс доллара растет в среду утром по отношению к большинству мировых валют на фоне увеличения спроса на более надежные активы в свете усиления неопределенности в торговых отношениях США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.20 EET курс евро к доллару опускался до 1,1347 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1349 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 111,59 иены за доллар со 111,37 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 96,47 пункта.
Спрос на доллар в качестве более надежного актива немного увеличивается в среду после сообщения агентства Блумберг о том, что в США беспокоятся, что Китай может отказаться от уступок американской стороне в области торговли. Это, по данным агентства, может произойти, потому что китайские переговорщики не получили убедительных гарантий от администрации президента США Дональда Трампа по отмене импортных пошлин.
Главный рыночный стратег IG Markets Крис Уэстон (Chris Weston), мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что обострение торговой напряженности может означать увеличение вероятности введения пошлин США в размере 25% на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов.
По итогам прошедшего в конце февраля седьмого раунда китайско-американских торговых консультаций президент США Дональд Трамп отложил запланированное на 1 марта повышение пошлин с 10% до 25% на китайские товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год.
В то же время рост доллара ограничивают ожидания "мягкой" риторики ФРС США по итогам двухдневного заседания, которые будут обнародованы позднее в среду. Трейдеры рассчитывают, что регулятор откажется от повышения базовой ставки в текущем году и ожидают прогноза на понижение ставки в 2020 году. Смягчение монетарной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.
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