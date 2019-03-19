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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 18.03.19
10:51 19.03.2019 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|13.03
|16.5462
|-
|-
|-
|-
|14.7865
|-
|-
|-
|-
|14.03
|16.5000
|-
|-
|-
|-
|14.5857
|-
|-
|-
|-
|15.03
|16.4891
|14.6129
|18.03
|16.4324
|14.6334
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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