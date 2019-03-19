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НБУ продал 18 марта банкам депозитные сертификаты на 10,7 млрд гривен
10:42 19.03.2019 |
Национальный банк в понедельник, 18 марта, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 10 704 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 41 банку на сумму 10 704 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 15 марта продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 7 892 млн гривен.
В январе-феврале Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 848,582 млрд гривен, что на 52,6% больше чем за январь-февраль 2018 года.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В 2018 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 898,928 млрд гривен.
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