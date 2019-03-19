Компания Concorde Capital прогнозирует курс гривни 27 UAH/USD до конца марта.

Об этом сообщила аналитик компании Евгения Ахтырко, передают Українські Новини.

"Укрепление гривны, которое длится уже шестой месяц подряд, не прогнозировал, пожалуй, никто. Следует отметить, что "аномальное" поведение обменного курса начало наблюдаться еще в октябре прошлого года, когда курс неожиданно стабилизировался, а потом стал укрепляться на фоне традиционного увеличения дефицита текущего счета. Эта тенденция продолжается и в этом году. Курс несколько ослабился в январе, однако в феврале-марте наблюдается укрепление обменного курса", - сказала она.

Среди причин укрепления национальной валюты Ахтырко назвала увеличение покупки ОВГЗ нерезидентами, начало активной избирательной кампании, приток валюты по торговым кредитам.

Согласно данным платежного баланса НБУ, чистый приток валюты по торговым кредитам в третьем квартале составил 1 млрд долларов, при том, что в первом и втором кварталах наблюдался отток в размере 0,4 млрд долларов.

"По продаже-покупке наличной валюты населением ситуация была неоднозначной. Согласно данным НБУ, в ноябре-декабре население купило больше валюты, чем продало, а в январе-феврале стало активно продавать. Эта активная продажа, вероятно, была одним из факторов, которые способствовали укреплению курса с начала этого года. В то же время, можно предположить, что часть спроса на наличную валюту сейчас удовлетворяется за счет "предвыборного кэша", который поступает на черный и серый рынок. И это также способствует уменьшению девальвационного давления", - добавила эксперт.

По ее словам, прогнозировать поведение обменного курса в этом году довольно сложно.

Эксперт ожидает, что курс гривны по отношению к доллару до конца марта будет в районе 27 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, курс гривни на межбанке снижается несколько дней подряд с 26,34 UAH/USD до 27,15 UAH/USD по состоянию на понедельник, 18 марта.