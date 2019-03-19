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15 марта объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $135,9 млн до $275,7 млн
10:35 19.03.2019 |
В пятницу, 15 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 135,9 млн долларов по сравнению с 14 марта до 275,7 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 153 млн долларов по сравнению с 14 марта до 318,9 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 8,1% до 11,477 млрд долларов по сравнению с январем.
Курс доллара на межбанке после укрепления в четверг на 14 коп. в пятницу вырос на 16 коп. до 27,04 UAH/USD.
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