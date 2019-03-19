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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

IBM: квантовые вычисления представляют угрозу для блокчейна и криптовалют

 

Топ-менеджеры технологического гиганта IBM заявили, что квантовые вычисления несут угрозу для цифровых валют и криптографии, используемой в блокчейн-системах. Об этом сообщает Coindoo.

Так, руководитель блокчейн-направления IBM Джесс Лунд заявил следующее:

«Посредством обратной разработки можно достичь приватных ключей, предоставляющих доступ к кошелькам. Я думаю, это реальная и существенная угроза. Биткоин - это публичный реестр. Таким образом, можно посмотреть, на каких кошельках хранятся наибольшие балансы, а затем атаковать их»

Также он отметил, что со временем угроза со стороны квантового компьютера будет становиться все актуальнее. В частности, Лунд подчеркнул, что в будущем квантовые вычисления смогут вычислять приватные ключи, используя публичные в качестве шаблона. Таким образом, по его словам, более половины существующих блокчейн-систем окажутся восприимчивы к данной угрозе.

Кроме того, под ударом могут оказаться практически все системы, использующие шифрование, включая коммуникации, частные и правительственные базы данных и т. д.

«Компании должны знать о квантовых компьютерах и потенциальных рисках, которые они могут нести. Им нужно предпринимать меры уже сегодня, чтобы их продукты не были взломаны в один прекрасный день», - отметил технический директор служб защиты данных IBM Нев Цунич.

Мнение своих коллег поддержал менеджер швейцарского подразделения IBM Research Майкл Осборн. Он выразил мнение, что эра квантовых вычислений обозначит рамки жизненного цикла современных криптографических систем.

Напомним, в начале года IBM представил первый квантовый компьютер коммерческого назначения Q System One.

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По материалам: forklog.com
 

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