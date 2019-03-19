Доллар 19 марта торгуется в районе минимума за 2 недели в ожидании заседания ФРС США

Курс доллара снижается к большинству основных мировых валют во вторник, индекс доллара находится в районе минимальной отметки с 4 марта в ожидании прогнозов Федеральной резервной системы (ФРС) по динамике базовой ставки, которые будут опубликованы по итогам заседания 19-20 марта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.31 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,09%, до 96,43 пункта. Таким образом, он находится в районе минимума с 4 марта в 96,38 пункта, достигнутого в понедельник. Курс евро к доллару рос до 1,1344 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1336 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 111,28 иены за доллар со 111,42 иены.

Индекс доллара остается под давлением с конца прошлой недели, когда мировые инвесторы перешли к ожиданиями решений ФРС по итогам грядущего заседания. В понедельник показатель опустился до минимума с 4 марта на фоне ожиданий того, что регулятор в текущем году может отказаться от ужесточения монетарной политики. Смягчение кредитно-денежной политики традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.

"Примерно 30% участников рынка ждут снижения ставки в текущем году", - отметила аналитик валютных рынков Sony Financial Holdings Кумико Исикава (Kumiko Ishikawa), которую цитирует агентство Рейтер.

В том, что касается курса евро, то инвесторы с интересом ждут данных Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) по индексу доверия инвесторов к экономике Германии. По прогнозу экспертов, показатель в марте поднялся до минус 11 пунктов с показателя февраля в минус 13,4 пункта. До этого показатель улучшался уже четыре месяца подряд. "Если он улучшится и в марте, то я думаю, что это будет весьма позитивным фактором для евро", - отметил валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).