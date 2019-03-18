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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Депозитные ставки для физлиц 18.03.19

17:31 18.03.2019 |

Финансы

Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 18 марта 2019г.
Период UAH USD EUR
 18.03.1915.03.1918.03.1915.03.1918.03.1915.03.19
3 месяца 14.62 14.71 2.30 2.27 1.27 1.19
6 месяцев 15.40 15.46 3.03 3.02 1.72 1.62
9 месяцев 15.69 15.59 3.32 3.21 2.23 2.08
12 месяцев 15.68 15.85 3.65 3.68 2.36 2.32

Источник: НБУ.

Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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