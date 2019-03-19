Citigroup отказался от выпуска собственной криптовалюты

Пилотное тестирование собственного криптовалютного токена вынудили международный финансовый конгломерат Citigroup отказаться от планов по его выпуску. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на заявление главы Citigroup по инновациям в области хранения и торговли Гулру Атака.

Изучив возможности токена в международных расчетах, руководство Citigroup признало существующие технологические решения, предоставляемые системой SWIFT, более эффективными, а их финансирование экономически оправданным.

«Мы будем улучшать существующие финансовые технологии, а не концентрировать все свои усилия на будущих технологиях, которые пока не нашли массового применения в крупных финансовых учреждениях», - добавил Гулру Атак.

Вопрос о создании криптовалютного токена в банковской группе поднимался еще в 2015 году. Однако компания никогда официально не объявляла о создании Citicoin и не демонстрировала его экспериментальных образцов.

Напомним, в сентябре 2018 года Citigroup сообщил о планах по выпуску расписок на цифровые активы, которые позволят клиентам торговать криптовалютами, не владея ими напрямую.