Финансовые новости
- |
- 19.03.19
- |
- 03:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Citigroup отказался от выпуска собственной криптовалюты
16:59 18.03.2019 |
Пилотное тестирование собственного криптовалютного токена вынудили международный финансовый конгломерат Citigroup отказаться от планов по его выпуску. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на заявление главы Citigroup по инновациям в области хранения и торговли Гулру Атака.
Изучив возможности токена в международных расчетах, руководство Citigroup признало существующие технологические решения, предоставляемые системой SWIFT, более эффективными, а их финансирование экономически оправданным.
«Мы будем улучшать существующие финансовые технологии, а не концентрировать все свои усилия на будущих технологиях, которые пока не нашли массового применения в крупных финансовых учреждениях», - добавил Гулру Атак.
Вопрос о создании криптовалютного токена в банковской группе поднимался еще в 2015 году. Однако компания никогда официально не объявляла о создании Citicoin и не демонстрировала его экспериментальных образцов.
Напомним, в сентябре 2018 года Citigroup сообщил о планах по выпуску расписок на цифровые активы, которые позволят клиентам торговать криптовалютами, не владея ими напрямую.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке 19 марта незначительно вырос. На рынке ждут новых порций валюты
|«Тихая» миссия МВФ. Что ждет Украину
|Опасный сценарий: Получится ли у Кремля и «полезных идиотов» сорвать выборы
|Штурм парламенту та блокада телецентру: протести на Балканах увійшли у нову стадію
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар на межбанке 19 марта незначительно вырос. На рынке ждут новых порций валюты
|JPMorgan набирает сотрудников через нейробиологические игры
|В Украине стало больше мошеннических операций с платежными картами
|Депозитные ставки для физлиц 18.03.19
|Citigroup отказался от выпуска собственной криптовалюты
|Курс доллара к евро 18 марта снижается в ожидании заседания ФРС, фунт дешевеет
Это интересно
|Bugatti построила уникальный гиперкар за 11 миллионов евро и сразу его продала
|Игры из Steam можно транслировать на любые Android-смартфоны
|Электрический кроссовер Skoda приблизили к серии
|Родстер Aventador SVJ оказался самым дорогим Lamborghini. Компания выпустит 800 экземпляров открытого суперкара
|Бывший глава Mt.Gox признан виновным в подделке документов
|Tesla представила Model Y: электрокроссовер по цене от $39 000 с запасом хода до 480 км
|Топ-10 лучших городов для жизни