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Курсы валют по карточным операциям на 18.03.19
11:35 18.03.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 18 марта 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.8000
|27.2480
|30.3000
|30.9598
|3.8700
|4.2200
|ОТП Банк
|26.9500
|27.2000
|30.6000
|30.8500
|Укрсоцбанк
|26.9000
|27.1500
|30.3500
|30.8500
|Ощадбанк
|26.7000
|27.3500
|29.9500
|30.9800
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|26.9000
|27.3000
|30.4000
|30.9500
|Укрэксимбанк*
|26.6000
|27.0500
|29.7000
|30.7600
|Райффайзен Банк Аваль
|26.8096
|27.2000
|30.4878
|30.9000
* - данные на 16.03.19
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам:
Интерфакс-Украина
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