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15 марта НБУ выдал банкам рефинансирование 71,5 млн гривен
11:08 18.03.2019 |
В пятницу, 15 марта, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 71,5 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: кредиты, предоставленные путем проведения тендера по поддержанию ликвидности банков - 71,5 млн гривен на 14 дней 3 банкам по ставке 18,00%.
Как сообщали Українськi Новини, 1 марта Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2 531,5 млн гривен.
За 2018 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 181,2 млрд гривен.
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