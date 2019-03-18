14 марта объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $3,4 млн до $411,6 млн

В четверг, 14 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 3,4 млн долларов по сравнению с 13 марта до 411,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 37 млн долларов по сравнению с 13 марта до 471,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 8,1% до 11,477 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 20 коп. в четверг укрепился на 14 коп. до 26,88 UAH/USD.