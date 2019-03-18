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Золото дешевеет 18 марта на снижении спроса на надежные активы
08:58 18.03.2019 |
Стоимость золота снижается в понедельник утром после того, как восстановление мировых фондовых рынков привело к снижению спроса на надежный драгоценный металл, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,95 доллара, или на 0,3%, до 1298,95 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,33%, до 15,27 доллара за унцию.
Инвесторы отдают предпочтение рисковым активам, о чем свидетельствует рост на мировых фондовых биржах. Американские рынки завершили торги пятницы ростом, при этом индексы S&P 500 и Nasdaq достигли максимума с начала октября 2018 года на фоне торгового оптимизма. Вслед за ними в понедельник растут и биржи Азии.
В то же время ключевым событием для рынков на текущей неделе станет заседание ФРС США 19-20 марта. Аналитики ждут, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 2,25-2,5%, сделав паузу в ужесточении монетарной политики в свете замедления роста мировой экономики. Это может оказать давление на доллар и привести к росту стоимости золота. Главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy) сказал агентству Рейтер, что это будет важная встреча ФРС, учитывая, что в начале года регулятор озвучил гораздо более мягкий подход к монетарной политике.
Федрезерв по итогам январского заседания подчеркнул, что в свете глобальных экономических и финансовых условий и пониженного инфляционного давления он будет осторожно подходить к вопросам изменения своей монетарной политики. Инвесторы сделали из этого вывод, что регулятор приостановит процесс ужесточения монетарной политики, в рамках которого он повышал ставку четыре раза в 2018 году.
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