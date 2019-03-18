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Доллар дешевеет к большинству мировых валют 18 марта на статистике из США
07:46 18.03.2019 |
Курс доллара снижается по отношению к большинству основных мировых валют в понедельник утром после того, как слабая статистика из США усилила ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) воздержится от ужесточения монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.23 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 96,5 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1334 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1325 доллара за евро, курс доллара к иене повышался до 111,53 иены за доллар со 111,45 иены.
Трейдеры продолжают отыгрывать пятничную статистику ФРС США, согласно которой объем промпроизводства в стране в феврале в месячном выражении увеличился на 0,1%, хотя ожидался рост на 0,4%.
Данная статистика была опубликована перед тем, как на текущей неделе 19-20 марта состоится очередное заседание ФРС США. Эксперты полагают, что регулятор сохранит базовую ставку на уровне 2,25-2,5%, сделав паузу в ужесточении монетарной политики в свете замедления роста мировой экономики. Ожидания более мягкой денежной политики ФРС традиционно оказывают давление на курс доллара.
"Основное внимание уделяется тому, насколько мягкой будет позиция ФРС. У меня сложилось впечатление, что рынки чересчур сильно ждут снижения ставки. Существует риск, что такие ожидания уйдут, если прогноз динамики ставки ФРС покажет, что члены регулятора все еще ожидают повышения ставки в этом году", - сказал агентству Рейтер экономист Sumitomo Mitsui Trust Bank Аяко Сера (Ayako Sera).
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