Доллар снижается к евро и иене после слабых данных о промпроизводстве США

Курс доллара, стабилизировавшийся в ходе торгов в пятницу, перешел к небольшому снижению в парах с евро, иеной и фунтом стерлингов после выхода слабых данных о промышленности США.

Евро к 15:35 EET стоил $1,1317 против $1,1304 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится к этому времени на отметке 126,22 иены по сравнению со 126,27 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 111,53 иены против 111,70 иены в четверг.

Фунт стерлингов поднялся в пятницу до $1,3259 против $1,3242 в предыдущий рабочий день.

Производство в перерабатывающей промышленности США, на которую приходится три четверти общего объема, неожиданно снизилось в феврале на 0,4%, хотя эксперты прогнозировали подъем на 0,1%.

При этом объем промышленного производства в целом в феврале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,4%.

Динамика за январь, однако, была пересмотрена в лучшую сторону: в позапрошлом месяце промпроизводство сократилось на 0,4%, а не на 0,6%, как сообщалось ранее. В перерабатывающей промышленности январское снижение составило 0,5%, а не 0,9%,