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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.03.19
12:02 15.03.2019 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 15 марта 2019 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 11.03
|743769.84
|337106.71
|361004.26
|24325.87
|7298.82
|14034.19
|на 12.03
|743386.57
|337106.71
|360485.19
|24476.48
|7285.33
|14032.86
|на 13.03
|743645.40
|337106.71
|360692.96
|24487.45
|7323.84
|14034.44
|на 14.03
|748434.31
|337106.71
|363502.16
|26106.43
|7408.79
|14310.23
|на 15.03
|748754.42
|337106.71
|363639.52
|26168.82
|7528.76
|14310.61
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 15 марта – 26,716488 грн/$
По материалам:
Интерфакс-Украина
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