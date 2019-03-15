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Курсы валют по карточным операциям на 15.03.19
11:51 15.03.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 15 марта 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.7000
|27.1003
|30.0000
|30.6749
|3.8000
|4.1500
|ОТП Банк
|26.8500
|27.0000
|30.3300
|30.5000
|Укрсоцбанк
|26.8000
|27.0500
|30.2000
|30.7000
|Ощадбанк
|26.6000
|27.1500
|29.7000
|30.7500
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|26.7000
|27.1000
|30.1000
|30.7000
|Укрэксимбанк
|26.6500
|27.0000
|29.9500
|30.6700
|Райффайзен Банк Аваль
|26.5957
|27.1000
|30.1204
|30.7000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
По материалам:
Интерфакс-Украина
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