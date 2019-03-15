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JPMorgan Chase 12 марта напрямую выкупил «довыпуск» 10-летних ОВГЗ на сумму около $350 млн
Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники, знакомые с этой сделкой.
Как говорится в материале издания, самостоятельный выкуп еврооблигаций является отходом от стандартной практики.
По словам источников, сделка может принести миллионы долларов прибыли для JPMorgan, купившего облигации с дисконтом.
Как указывает WSJ, в последние недели украинские правительственные чиновники встречались с управляющими фондами облигаций в Майами и Нью-Йорке, чтобы неофициально обсудить вопрос о выпуске новых долговых обязательств в связи с ростом спроса на еврооблигации развивающихся рынков и их подорожанием.
Однако инвесторы призвали отложить продажу новых долгов до выборов.
В этой ситуации JPMorgan предложил Украине довыпустить еврооблигации на 350 млн долларов с погашением в 2028 году и продать их в частном порядке банку, сказали изданию люди, знакомые со сделкой.
По их данным, банк купил облигации по 98,88% от номинала, и перепродал их инвесторам по рыночному курсу около 100,5%.
Если JPMorgan продаст все облигации по этой цене, то прибыль от сделки составит примерно 5,7 млн долларов, говорится в материале.
Согласно ему, фирмы с Уолл-стрит время от времени совершали такие сделки через так называемые proprietary trading desks до финансового кризиса 2008 года, но редко делали это позже, так как новые правила требуют от них значительного резервирования по таким сделкам.
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