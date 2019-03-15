13 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $120,7 млн до $415 млн

В среду, 13 марта, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 120,7 млн долларов по сравнению с 12 марта до 415 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 180,7 млн долларов по сравнению с 12 марта до 508,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 8,1% до 11,477 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после повышения во вторник на 20 коп. в среду также вырос на 20 коп. до 26,74 UAH/USD.