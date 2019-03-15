Золото дорожает 15 марта на снижении курса доллара и неопределенности с Brexit

Стоимость золота растет в пятницу на фоне снижения курса доллара к большинству мировых валют и геополитических рисков, связанных с неопределенностью по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,55 доллара, или на 0,27%, до 1298,65 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро поднималась на 0,74%, до 15,28 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 96,68 пункта.

Аналитики отмечают рост спроса на золото как надежный актив из-за опасений за перспективы мировой экономики и неопределенности по Brexit.

"Курс доллара снизился, и золото получило поддержку как более надежный актив из-за неопределенности вокруг Brexit. Если стоимость золота сможет удержаться в районе 1290 долларов, то потом она может достигнуть сначала 1302 долларов, а затем - 1310 долларов", - считает директор Kedia Commodities Аджай Кедиа (Ajay Kedia), которого цитирует агентство Рейтер.

В четверг британские парламентарии поддержали продление срока Brexit с 29 марта как минимум до 30 июня. Теперь согласовать отсрочку предстоит 27 странам ЕС.