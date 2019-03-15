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Фунт слабо дорожает к доллару 15 марта на новостях по Brexit
08:02 15.03.2019 |
Курс фунта стерлингов незначительно повышается к доллару в пятницу утром, отыгрывая последние новости по Brexit, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.29 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3241 доллара с 1,3239 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,1317 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1302 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 111,68 иены с 111,7 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 96,68 пункта.
Участники торгов отыгрывают новости вокруг Brexit. В четверг британские парламентарии высказались за перенос срока Brexit с 29 марта на более поздний срок. Правительственное предложение, поддержанное депутатами, сформулировано таким образом, что если до 20 марта парламент проголосует за соглашение с ЕС (дважды уже отвергнутое подавляющим большинством), то речь будет идти об отсрочке Brexit до 30 июня. Если же парламент не поддержит соглашение, потребуется более длительное продление срока Brexit, которое повлечет за собой участие Британии в европейских выборах в мае.
Эксперт Societe Generale в Токио Кёсуке Судзуки (Kyosuke Suzuki) отмечает, что рынки ожидали переноса Brexit, и ситуация развивается именно таким образом. "Однако риск полностью не исчез. Саммит ЕС на следующей неделе, вероятно, станет кульминацией событий", - сказал аналитик агентству Рейтер, напомнив, что продление срока Brexit должны одобрить все 27 стран ЕС. Саммита ЕС состоится 21-22 марта.
Определенное влияние на курс иены оказывают новости из Японии, где центробанк страны вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, как и ожидалось. Ставка находится на этом уровне с января 2016 года.
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