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Представители банковской индустрии снова заявили об угрозе со стороны криптовалют
23:40 14.03.2019 |
Действующий при Банке международных расчетов Базельский комитет по банковскому надзору представил набор стандартов для финансовых учреждений, планирующих работу с цифровыми активами. Одновременно с этим организация предупредила о рисках,которые могут нести биткоин и другие криптовалюты.
Прежде всего организация предлагает банкам тщательно проанализировать риски, определив безопасный масштаб внедрения криптовалют в свою деятельность.
«Анализ должен учитывать размер собственных капиталов банка и его способность обеспечить ликвидность», - подчеркнули в комитете.
Также специалисты призывают финучреждения осведомлять регуляторов о своих планах по работе с криптовалютами.
Базельский комитет тем не менее настаивает, что распространение криптовалют является негативным сигналом для мировой банковской системы.
"Подобные финансовые инструменты несут для банков множество рисков, связанных с ликвидностью, кредитованием, операционной деятельностью, мошенничеством, отмыванием денег, а также отношениями с властями и репутацией. Увеличение числа криптоплатформ может повлиять на финансовую стабильность банковской системы», - говорится в публикации.
Напомним, в ноябре 2018 года Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками порекомендовала банкам устанавливать коэффициент риска для криптоактивов на уровне 800%.
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