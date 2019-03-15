Представители банковской индустрии снова заявили об угрозе со стороны криптовалют

Действующий при Банке международных расчетов Базельский комитет по банковскому надзору представил набор стандартов для финансовых учреждений, планирующих работу с цифровыми активами. Одновременно с этим организация предупредила о рисках,которые могут нести биткоин и другие криптовалюты.

Прежде всего организация предлагает банкам тщательно проанализировать риски, определив безопасный масштаб внедрения криптовалют в свою деятельность.

«Анализ должен учитывать размер собственных капиталов банка и его способность обеспечить ликвидность», - подчеркнули в комитете.

Также специалисты призывают финучреждения осведомлять регуляторов о своих планах по работе с криптовалютами.

Базельский комитет тем не менее настаивает, что распространение криптовалют является негативным сигналом для мировой банковской системы.

"Подобные финансовые инструменты несут для банков множество рисков, связанных с ликвидностью, кредитованием, операционной деятельностью, мошенничеством, отмыванием денег, а также отношениями с властями и репутацией. Увеличение числа криптоплатформ может повлиять на финансовую стабильность банковской системы», - говорится в публикации.

Напомним, в ноябре 2018 года Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками порекомендовала банкам устанавливать коэффициент риска для криптоактивов на уровне 800%.