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НБУ сохранил учетную ставку на 18%
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 18%.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Отмечается, что в первые месяцы 2019 инфляция продолжала замедляться, фактически следуя траектории, которую Национальный банк прогнозировал в инфляционной отчете.
К концу февраля она снизилась до 8,8%, базовая инфляция - до 7,8% в годовом измерении.
Это свидетельствует о том, что фундаментальное инфляционное давление, как и ожидалось, ослабляется.
Замедлению инфляции способствовала жесткая монетарная политика Национального банка.
В частности, она стала одной из причин укрепления курса гривны.
В свою очередь, укрепление курса сказалось на ценах импортируемых товаров и товаров со значительной импортной составляющей.
Сообщается, что дальнейшая динамика учетной ставки будет базироваться на обновленном макроэкономическом прогнозе Национального банка, который будет обнародован в апреле.
Как сообщали Українські Новини, с 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.
Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.
28 августа 2015 года НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 - до 22%.
С 22 апреля 2016 года Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19%, 27 мая 2016 - с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.
29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.
28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на уровне 14%, в апреле 2017 - снизил до 13%, в мае 2017 - снизил до 12,5%, в октябре - повысил до 13,5%, в декабре 2017 - до 14,5%, в январе - до 16%, в марте 2018 - до 17%, в июле 2018 - до 17,5%, в сентябре - до 18%.
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