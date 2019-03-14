Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 2,81 млрд грн

Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ вырос на 4,789 млрд грн, до 748,434 млрд грн.
Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц - увеличился на 1,619 млрд грн (на 6,6%) до 26,106 млрд грн, физлиц – на 0,085 млрд грн (на 1,2%) до 7,409 млрд грн, нерезидентов – на 0,276 млрд грн (на 2%) до 14,31 млрд грн.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 11.03
|743769.84
|337106.71
|361004.26
|24325.87
|7298.82
|14034.19
|на 12.03
|743386.57
|337106.71
|360485.19
|24476.48
|7285.33
|14032.86
|на 13.03
|743645.40
|337106.71
|360692.96
|24487.45
|7323.84
|14034.44
|на 14.03
|748434.31
|337106.71
|363502.16
|26106.43
|7408.79
|14310.23
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 14 марта – 26,702931 грн/$