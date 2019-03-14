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Справочный курс гривни вырос на 1,60 коп. до 26,6670 грн
12:22 14.03.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 15-17 марта, на 1,60 коп. до 26,6670 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение курса гривни на 32,86 коп. до 26,6830 UAH/USD.
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