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Остатки средств на корсчетах банков 14.03.19
11:58 14.03.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Данные: Нацбанк Украины.
|Дата
|сумма, млн грн
|12 марта
|59151.1
|13 марта
|59253.3
|14 марта
|53740.6
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный Курс НБУ. на 14 марта - 26,702931 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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