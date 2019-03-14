12 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $110,1 млн до $294,3 млн

Во вторник, 12 марта, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 110,1 млн долларов по сравнению с 11 марта до 294,3 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 100,4 млн долларов по сравнению с 11 марта до 328,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 8,1% до 11,477 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 3 коп. во вторник вырос на 20 коп. до 26,54 UAH/USD.