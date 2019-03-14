Финансовые новости
- |
- 14.03.19
- |
- 16:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото дешевеет на росте курса доллара к мировым валютам
08:47 14.03.2019 |
Стоимость золота снижается в четверг на фоне укрепления курса доллара по отношению к большинству основных мировых валют, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,75 доллара, или на 0,43%, до 1303,75 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро опускалась на 0,51%, до 15,377 доллара за унцию.
Давление на стоимость драгоценного металла оказывает курс доллара, который растет по отношению к большинству основных мировых валют. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 96,65 пункта. Показатель восстанавливается после снижения на протяжении четырех торговых сессий подряд.
"Доллар играет основную роль в снижении цен на золото во время торгов в Азии. Доллар снижался в течение четырех сессий, и сегодня мы наблюдаем его небольшой отскок", - приводит агентство Рейтер пояснение рыночного аналитика CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Любое привлечение госдолга Украиной - хорошо. И вот почему
|Чому Ситник боїться свого Павлика Морозова
|Безнаказанный ястреб. Почему ВСУ всегда знают, что делают оккупанты на Донбассе и в Крыму
|В эпицентре скандала. Почему Сытнику будет тяжело отмыться от Углавы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Гонконгский регулятор рекордно оштрафовал крупнейшие банки мира
|Фунт дешевеет 14 марта в ожидании очередного решения британских парламентариев, доллар в плюсе
|НБУ сохранил учетную ставку на 18%
|Фондовые индексы Азии завершили торги 14 марта без единой динамики
|Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 2,81 млрд грн
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 13.04.19
Это интересно
|Новый нанопористый материал обещает улучшить батареи и катализаторы
|Bugatti Baby II: электромобиль для детей и взрослых за 30 000 евро
|«Призовые опросы» в соцсетях проводят мошенники - ПриватБанк
|10 успешных людей, которые не учились в университете
|ФБР раскрыло коррупционную схему попадания в элитные университеты США
|Домашние 3D-технологии мертвы — сдалась даже NVIDIA
|Цены на игровые мониторы падают, и это только начало