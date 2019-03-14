Золото дешевеет на росте курса доллара к мировым валютам

Стоимость золота снижается в четверг на фоне укрепления курса доллара по отношению к большинству основных мировых валют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.32 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,75 доллара, или на 0,43%, до 1303,75 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро опускалась на 0,51%, до 15,377 доллара за унцию.

Давление на стоимость драгоценного металла оказывает курс доллара, который растет по отношению к большинству основных мировых валют. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 96,65 пункта. Показатель восстанавливается после снижения на протяжении четырех торговых сессий подряд.

"Доллар играет основную роль в снижении цен на золото во время торгов в Азии. Доллар снижался в течение четырех сессий, и сегодня мы наблюдаем его небольшой отскок", - приводит агентство Рейтер пояснение рыночного аналитика CMC Markets Маргарет Ян (Margaret Yang).