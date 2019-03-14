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Фунт дешевеет к доллару 14 марта после резкого роста на предыдущих торгах
07:59 14.03.2019 |
Курс фунта стерлингов снижается в четверг на фоне фиксации прибыли инвесторами после его ощутимого роста днем ранее, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.17 EET курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,3245 доллара с 1,3337 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару опускался до 1,1322 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1325 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 111,58 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 111,15 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 96,65 пункта.
В четверг инвесторы фиксируют прибыль по позициям с фунтом стерлингов после того, как в среду он подскочил на 1,6% к доллару. Такой сильный рост был обусловен решением британских парламентариев не поддерживать выход Великобритании из ЕС (Brexit) без заключения соглашения. Голосование по выходу страны из ЕС без сделки было проведено после того, как во вторник депутаты повторно отвергли предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение с ЕС. Теперь законодателям в четверг предстоит проголосовать по вопросу о переносе даты Brexit c 29 марта на более поздний срок.
"Фунт корректируется после столь крутого роста на предыдущей сессии. Рынок хочет посмотреть, как пройдет голосование по переносу срока Brexit, и насколько длительной может быть отсрочка, и в этот момент на рынке активизировались продавцы", - приводит агентство Рейтер комментарий старшего стратега Barclays в Токио Шина Кадоты (Shin Kadota).
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