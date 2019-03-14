В январе-феврале НБУ привлек 848,6 млрд гривен средств банков

В январе-феврале Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 848,582 млрд гривен, что на 52,6% больше, чем за январь-февраль 2018 года.

Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.

НБУ проводит депозитные аукционы для изъятия с рынка лишних денег.

Как сообщало агентство, январе Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 478,473 млрд гривен, что на 36,2% больше чем за январь 2018 года.

В 2018 году Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 898,928 млрд гривен, что на 8,7% больше чем за 2017 год.