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Информация об агентстве
В январе-феврале НБУ привлек 848,6 млрд гривен средств банков
В январе-феврале Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 848,582 млрд гривен, что на 52,6% больше, чем за январь-февраль 2018 года.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
НБУ проводит депозитные аукционы для изъятия с рынка лишних денег.
Как сообщало агентство, январе Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 478,473 млрд гривен, что на 36,2% больше чем за январь 2018 года.
В 2018 году Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 898,928 млрд гривен, что на 8,7% больше чем за 2017 год.
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