Курс доллара США 13 марта продолжает снижение после выхода статданных

Курс доллара США в ходе торгов в среду продолжает снижаться после выхода данных по экономике страны, при этом британская нацвалюта по-прежнему находится в центре внимания из-за череды голосований, касающихся выхода страны из состава Европейского союза (Brexit).

Цены производителей в США выросли в феврале на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 1,9% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали подъема на 0,2% и 1,9% соответственно. При этом заказы на производственное оборудование выросли в феврале самыми быстрыми темпами за шесть месяцев, что было воспринято рынком как сигнал об устойчивости американской экономики и о перспективах сохранения высокой активности.

Тем не менее, опубликованные днем ранее данные о потребительских ценах продолжают оказывать негативное влияние. Годовая инфляция в США неожиданно замедлилась в феврале до минимума с сентября 2016 года: подъем составил 1,5%.

"Слабый индекс потребительских цен, сильные гособлигации и сильный риск-аппетит - все это неблагоприятно для доллара США", - полагает главный валютный аналитик Saxo Bank Джон Харди. Для фунта стерлингов "сохраняется двусторонний риск, и не факт, что уверенное отклонение "выхода без сделки" со стороны парламента сегодня задаст ралли, так как исход Brexit остается неясным", отмечает он.

Между тем британский Минфин ухудшил прогноз роста ВВП страны в текущем году.

Британская экономика в 2019 году увеличится на 1,2% вместо ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в прогнозе, представленном министром финансов Великобритании Филипом Хэммондом в ходе традиционного весеннего обращения к парламенту. Прогноз роста ВВП на 2020 год был оставлен на уровне 1,4%, на 2021 и 2022 год - повышен до 1,6% с ожидавшихся ранее 1,4% и 1,5% соответственно.

Евро торгуется днем в районе $1,1303 против $1,1288 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится сейчас в районе 125,85 иены по сравнению со 125,70 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 111,34 иены против 111,36 иены во вторник.

Фунт стерлингов торгуется во вторник около $1,3165 против $1,3075 в предыдущий рабочий день и 1,1648 евро по сравнению с 1,1583 евро.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, во вторник снизился на 0,16%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опустился на 0,1%.

Палата общин британского парламента во вторник вновь проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Терезой Мэй с Евросоюзом. "Против" сделки высказался 391 член парламента, на 149 депутатов больше, чем голосовали "за" нее. В прошлый раз - в середине января - сделка провалилась с разницей в 230 голосов.

В среду парламентариям в Вестминстере предстоит провести голосование по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без соглашения. Если законодатели проголосуют против этого, то в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit.