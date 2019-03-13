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В феврале денежная база уменьшилась на 1,3% до 423,2 млрд гривен
В феврале денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, уменьшилась на 1,3% с 428,915 млрд гривен по состоянию на 1 февраля до 423,237 млрд гривен по состоянию на 1 марта.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
При этом с начала года денежная база уменьшилась на 2,9% с 435,798 млрд гривен
Денежная масса в феврале уменьшилась на 0,2% с 1 258,2 млрд гривен на 1 февраля до 1 256,3 млрд гривен на 1 марта, с начала года - на 1,7% с 1 277,6 млрд гривен.
Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в феврале уменьшился на 1,6% с 348,722 млрд гривен на 1 февраля до 343,362 млрд гривен на 1 марта.
С начала года объем наличных сократился на 5,6% с 363,629 млрд гривен
Как сообщали Українські Новини, в 2018 году денежная база выросла на 9,2% с 399,1 млрд гривен, аденежная масса выросла на 5,6% с 1 208,859 млрд гривен.
В 2017 году денежная база выросла на 4,6% с 381,6 млрд гривен, а денежная масса увеличилась на 9,6% с 1 102,7 млрд гривен.
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