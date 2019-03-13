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Справочный курс гривни опустился на 32,86 коп. до 26,6830 грн
12:32 13.03.2019 |
Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 14 марта, на 32,86 коп. до 26,6830 UAH/USD.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 13 марта, на 4,56 коп. до 26,3544 UAH/USD.
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