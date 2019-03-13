Финансовые новости
- |
- 13.03.19
- |
- 19:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям на 13.03.19
11:47 13.03.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 13 марта 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.4000
|26.8097
|29.6500
|30.3030
|3.8300
|4.0800
|ОТП Банк
|26.5000
|26.6500
|29.8500
|30.0000
|Укрсоцбанк
|26.5000
|26.8000
|29.8000
|30.3500
|Ощадбанк
|26.3000
|26.9000
|29.4000
|30.3500
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|26.5000
|26.8500
|29.8000
|30.3000
|Укрэксимбанк
|26.2500
|26.6500
|29.2600
|30.1400
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Набсовет «Нафтогаза» предлагает Кабмину продлить контракт с Коболевым на 1 год
|Европарламент рекомендовал назначить спецпредставителя ЕС по Украине
|Модернизированное железо: Что за танк Т-80БВ поставили на конвейер
|Похоже, Гриценко окончательно смирился с ролью «четвертого непроходного»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс ПФТС 13 марта ускорил снижение
|Депозитные ставки для физлиц 13.03.19
|Курс доллара США 13 марта продолжает снижение после выхода статданных
|Новое строительство жилья в Украине в 2018г возросло на 13,2%- Госстат
|В феврале денежная база уменьшилась на 1,3% до 423,2 млрд гривен
|Объемов операций с электронными деньгами в Украине вырос более чем в два раза
Это интересно
|Airbus презентовала аэротакси
|Топ-10 стран с самым чистым воздухом
|Toyota предлагает распылять в лицо угонщикам слезоточивый газ
|Barclays: собственная криптовалюта может принести Facebook до $19 млрд
|Subaru продемонстрировала «смелый» дизайн будущих моделей
|Компания Volvo намерена снизить максимальную скорость всех своих автомобилей до 180 километров в час
|Facebook подала в суд на двух киевских разработчиков за нанесение ущерба соцсети на $75 тыс.