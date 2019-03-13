11 марта объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $73,8 млн до $184,2 млн

В понедельник, 11 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 73,8 млн долларов по сравнению с 7 марта до 184,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 59,7 млн долларов по сравнению с 7 марта до 227,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 8,1% до 11,477 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 10 коп. в понедельник опустился на 3 коп. до 26,34 UAH/USD.