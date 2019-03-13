Золото растет 13 марта в цене на фоне ситуации с Brexit

Цена на золото растет в среду утром, - инвесторы обращаются к более безопасным активам после того, как британские парламентарии днем ранее повторно отвергли соглашение по выходу королевства из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.13 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,35 доллара, или на 0,49%, до 1304,45 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро росла на 0,22%, до 15,447 доллара за унцию.

Инвесторы предпочитают не рисковать после новостей из Великобритании. Во вторник британские депутаты повторно отвергли соглашение с ЕС по Brexit. В среду им предстоит проголосовать по вопросу о выходе из ЕС 29 марта без соглашения. Если парламент отвергнет и этот вариант, то в четверг будет поставлен вопрос о переносе Brexit на два месяца. Нынешнее поражение правительства в парламенте стало крупнейшим за последние почти 100 лет.

Как заявили в Еврокомиссии, шансы "жесткого" Brexit или даже его отсутствия возросли после голосования. При этом ЕС со своей стороны продолжит подготовку к "жесткому" Brexit, а также обеспечит свою готовность "ко всем сценариям".

Традиционно золото считается более безопасным активом. Спрос на него растет при усилении глобальных рисков, к которому относится и неопределенность по поводу Brexit.