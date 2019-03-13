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Фунт дорожает к доллару 13 марта после падения днем ранее
07:54 13.03.2019 |
Курс фунта стерлингов восстанавливает свои позиции к доллару в среду утром после ощутимого снижения по итогам предыдущего дня, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.13 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3089 доллара с 1,3073 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару находился на уровне предыдущего закрытия в 1,1286 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 111,31 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 111,35 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 97,02 пункта.
Курс фунта корректируется по отношению к доллару после того, как во вторник он упал на 0,7%. Причиной для пессимизма стала увеличившаяся неопределенность вокруг Brexit после того, как британские парламентарии повторно отвергли соглашение с ЕС по Brexit. Теперь в среду им предстоит голосование по вопросу о выходе из ЕС без соглашения. Напряженность в вопросе Brexit возрастает с приближением ее даты - страна должна покинуть Евросоюз 29 марта.
"Парламент, скорее всего, проголосует против выхода Великобритании из ЕС без соглашения, и перенос даты Brexit 29 марта теперь выглядит вполне вероятным сценарием. На фоне таких ожиданий фунт сейчас стабилизируется", - сказал агентству Рейтер главный менеджер аналитической компании Gaitame.com Research Такуйя Канда (Takuya Kanda).
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