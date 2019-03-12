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Справочный курс гривни опустился на 4,56 коп. до 26,3544 грн
12:25 12.03.2019 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 4,56 коп. до 26,3544 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочный курс гривни на 8,38 коп. до 26,3088 UAH/USD.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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