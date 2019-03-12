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Курсы валют по карточным операциям на 12.03.19
12:19 12.03.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 12 марта 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.3000
|26.6667
|29.4500
|30.1205
|3.8000
|4.0500
|ОТП Банк
|26.3300
|26.4800
|29.6000
|29.7500
|Укрсоцбанк
|26.3000
|26.5500
|29.5000
|30.0000
|Ощадбанк
|26.1500
|26.7000
|29.2800
|30.0500
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|26.2500
|26.5500
|29.4000
|29.8800
|Укрэксимбанк
|26.2000
|26.6500
|29.3600
|30.3000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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